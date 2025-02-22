'Зеленскому и Путину нужно работать вместе': Трамп анонсировал новые переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой в Саудовской Аравии. Он стартует во вторник, 25 февраля.

Видео дня

Об этом Трамп заявил 21 февраля, передает Sky News. Он также повторил свое утверждение, что Россия хочет заключить соглашение.

Кроме того, выступая на церемонии приведения к присяге нового министра торговли США, Трамп сказал журналистам, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский "должны работать вместе".

"Я думаю, что у нас есть шанс заключить соглашение. Я должен был убедиться, что Россия хочет это сделать. Это война, которой никогда бы не было, будь я президентом. Но это произошло. Поэтому я застрял с этим. И я хочу, чтобы людей не убивали", – заявил политик.

Также Трамп утверждает, что США близки к подписанию соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

"Мы подпишем соглашение, надеюсь, в ближайшее время. Период времени, который заверит нас, что нам вернутся 400 или 500 миллиардов долларов", – сказал он.

Раньше мы писали о том, что Дональд Трамп считает Украину сильным игроком в любом переговорном процессе. По его словам, и он лично, "и весь мир увяз" в войне в Украине, поэтому ее необходимо прекратить за столом переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон решил провести прямые переговоры с Москвой в Саудовской Аравии, чтобы выяснить, насколько она серьезно настроена на достижение мира в Украине. Прямой диалог – это единственный способ проверить искренность и правдивость намерений Кремля по прекращению боевых действий, отметил он.

После этой встречи, которая состоялась 18 февраля, диктатор Владимир Путин сказал, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Он также заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по войне в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!