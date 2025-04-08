Следующие переговоры между США и Россией состоятся в Стамбуле: Песков назвал дату

В Турции в ближайшие дни состоится новый тур переговоров Соединенных Штатов и России. Встреча соответствующих делегаций состоится 10 апреля в Стамбуле.

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Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что встреча будет проведена для нормализации работы дипломатических представительств стран.

"Отношения России и США и уровень доверия только предстоит восстановить при наличии воли лидеров двух стран. Следующие российско-американские контакты пройдут по линии МИД", – уточнил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Ни США, ни Турция официально информацию о запланированной встрече не подтвердили.

В РФ утверждают, что на переговорах американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы Соната Коултер. Российскую сторону будет представлять посол России в США Александр Дарчиев.

О запланированной встрече ранее сообщал главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. По его утверждению, Москва якобы увидела со стороны Вашингтона "первые важные шаги", свидетельствующие о возможном улучшении отношений.

Напомним, что предыдущая встреча двух делегаций состоялась в Стамбуле 27 февраля и прошла в закрытом формате. Хотя ее результаты не были обнародованы, американская сторона сообщила, что были намечены шаги по нормализации работы дипломатических представительств двух стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. По словам доверенного лица Путина, в ходе переговоров с "ключевыми членами администрации США" обсуждалось возобновление диалога между сторонами, вопросы безопасности, возобновление прямого авиасообщения и экономического взаимодействия, в том числе сотрудничество в Арктике и редкоземельных металлов.

Поездка Дмитриева в США состоялась на фоне разочарования Трампа Россией из-за того, что соглашение о прекращении огня еще не начало действовать, и Украиной – поскольку соглашение о полезных ископаемых также пока не подписано.

Именно Дмитриев выступал главным переговорщиком на встрече в Саудовской Аравии.

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