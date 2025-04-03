Главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. После переговоров он посетовал, что некоторые силы "сознательно искажают позицию России".

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по поручению главы Кремля прибыл в США с официальным визитом 2 апреля, а Белый дом поручил Госдепу выдать временное разрешение на въезд в страну из-за введенных в отношении него западных санкций. Дмитриев стал самым высоким должностным лицом страны-агрессора РФ, посетившим США после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Силы, заинтересованные в сохранении напряженности, сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги по диалогу с США. [...] Противники сближения боятся, что Россия и США найдут точки соприкосновения, начнут выстраивать сотрудничество", – приводят слова Дмитриева российские СМИ.

По словам доверенного лица Путина, "реальное понимание позиции РФ открывает новые возможности для взаимодействия с США, в том числе в инвестиционно-экономической сфере".

По данным Reuters, встреча Дмитриева, прибывшего в Вашингтон по приглашению Уиткоффа, и спецпосланника Трампа состоялась ночью с 2 на 3 апреля. Однако точно не известно, о чем шла речь на этих переговорах.

Поездка Дмитриева в США состоялась на фоне разочарования Трампа в России – из-за того, что соглашение о прекращении огня еще не начало действовать, и в Украине – поскольку соглашение о полезных ископаемых пока не подписано.

Аналитики предположили, что спецпредставитель Путина может сыграть немаловажную роль в восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном. Дмитриев, получивший образование в Стэнфорде и ранее работавший в Goldman Sachs, считается "одним из наиболее осведомленных" относительно США представителей России. Он выступал главным переговорщиком на встрече в Саудовской Аравии между американской и российской делегациями. Россиянин, наживший немалое состояние и недвижимость в разных уголках мира, имеет тесные связи с ключевыми членами команды республиканца.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из большинства стран мира. В этот список попали даже безлюдные острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины и морские птицы. Однако Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин.

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