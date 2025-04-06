Главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев анонсировал новые российско-американские контакты. По его словам, переговоры могут пройти на следующей неделе.

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Москва видит со стороны Вашингтона "первые важные шаги", свидетельствующие о возможном улучшении отношений. Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам.

"Уже на следующей неделе", – сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, когда ждать новых контактов между Россией и США.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) также имеет "осторожный оптимизм" и "хрупкую надежду" по возобновлению диалога между двумя странами.

Напомним, что в начале апреля Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. По словам доверенного лица Путина, в ходе переговоров с "ключевыми членами администрации США" обсуждалось возобновление диалога между сторонами, вопросы безопасности, возобновление прямого авиасообщения и экономического взаимодействия, в том числе сотрудничество в Арктике и редкоземельных металлов.

Глава РФПИ отметил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но страны стремятся их преодолеть, но администрация США "слышит позицию России и понимает ее озабоченность".

По его словам, американские компании якобы готовы занять ниши, которые из-за западных санкций покинули ушедшие из РФ европейские компании.

Отдельно представители Москвы и Вашингтона обсудили прекращение огня в Украине и добились "значительного прогресса", отметил глава РФПИ.

Как сообщал OBOZ.UA, поездка Дмитриева в США состоялась на фоне разочарования Трампа в России из-за того, что соглашение о прекращении огня еще не начало действовать, и в Украине – поскольку соглашение о полезных ископаемых пока не подписано.

Аналитики высказали предположение, что спецпредставитель Путина может сыграть немаловажную роль в восстановлении американо-российских отношений.

Дмитриев, получивший образование в Стэнфорде и ранее работавший в Goldman Sachs, считается "одним из наиболее осведомленных" по отношению к США представителей России. Он выступал главным переговорщиком на встрече в Саудовской Аравии. Россиянин, наживший немалое состояние и недвижимость в разных уголках мира, имеет тесные связи с ключевыми членами команды Трампа.

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