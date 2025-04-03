'Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным': Келлог снова заявил, что ни одна сторона войны не получит всего, чего хочет

Соединенные Штаты Америки нацелены на достижении в Украине, против которой Россия продолжает полномасштабную войну, устойчивого и продолжительного мира. В Вашингтоне уверены, что Москва и Киев также хотят "найти выход", но должны будут пойти на "уступки".

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Президент Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы война как можно быстрее завершилась, однако "разочарован" и президентом Украины Владимиром Зеленским, и российским диктатором Путиным. Об этом сказал специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

"Я знаю, что президент Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным, но мы этого добьемся", – отметил он, имея в виду 30-дневное прекращение огня на земле, в воздухе и на море.

Ни одна сторона войны не получит всего, к чему стремится, отметил Келлог, добавив, что и Украина, и РФ "хотят найти выход" из войны.

"Три года – это долгая война... И я думаю, что обе стороны хотят перезагрузить свои отношения с Соединенными Штатами", – сказал представитель администрации Трампа.

Также он поприветствовал двухпартийную инициативу Сената по поводу новых санкций против России: "Санкции – это хорошо, но их нужно выполнять".

Ранее Келлог отметил, что Штаты намерены достичь полного прекращения огня в войне, которую Россия уже четвертый год ведет против Украины. Первая задача – временное прекращение огня на 30 дней, после чего "будет тяжело возобновить войну".

В то же время в Белом доме недавно признали, что Трамп не сможет организовать пасхальное перемирие в Украине. В его администрации все больше разочаровываются тактикой торможения переговоров со стороны Кремля и готовятся давить на Москву и Киев, чтобы стороны договорились об урегулировании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

– Также президент Штатов заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Глава Белого дома пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ.

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