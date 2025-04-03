"Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным": Келлог снова заявил, что ни одна сторона войны не получит всего, чего хочет
Соединенные Штаты Америки нацелены на достижении в Украине, против которой Россия продолжает полномасштабную войну, устойчивого и продолжительного мира. В Вашингтоне уверены, что Москва и Киев также хотят "найти выход", но должны будут пойти на "уступки".
Президент Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы война как можно быстрее завершилась, однако "разочарован" и президентом Украины Владимиром Зеленским, и российским диктатором Путиным. Об этом сказал специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.
"Я знаю, что президент Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным, но мы этого добьемся", – отметил он, имея в виду 30-дневное прекращение огня на земле, в воздухе и на море.
Ни одна сторона войны не получит всего, к чему стремится, отметил Келлог, добавив, что и Украина, и РФ "хотят найти выход" из войны.
"Три года – это долгая война... И я думаю, что обе стороны хотят перезагрузить свои отношения с Соединенными Штатами", – сказал представитель администрации Трампа.
Также он поприветствовал двухпартийную инициативу Сената по поводу новых санкций против России: "Санкции – это хорошо, но их нужно выполнять".
Ранее Келлог отметил, что Штаты намерены достичь полного прекращения огня в войне, которую Россия уже четвертый год ведет против Украины. Первая задача – временное прекращение огня на 30 дней, после чего "будет тяжело возобновить войну".
В то же время в Белом доме недавно признали, что Трамп не сможет организовать пасхальное перемирие в Украине. В его администрации все больше разочаровываются тактикой торможения переговоров со стороны Кремля и готовятся давить на Москву и Киев, чтобы стороны договорились об урегулировании.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Дональд Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.
– Также президент Штатов заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Глава Белого дома пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ.
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