В Стамбуле стартовали переговоры между представителями США и России: назван ключевой вопрос. Видео

В четверг, 27 февраля, в Стамбуле начались переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Встреча посвящена обсуждению проблем работы посольств двух стран.

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Стороны собрались в резиденции американского генконсула в столице Турции. Об этом первым известили российские пропагандистские издания.

Анонсируя встречу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выражал надежду, что по итогам диалога с представителями США Москве "станет понятно", насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении вопросов.

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияди, прошла первая встреча представителей США и РФ при участии саудовских чиновников. Переговоры продолжались около пяти часов. В Госдепе США отметили, что государственный секретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Лавров договорились создать механизм консультаций по устранению "раздражителей" в отношениях двух стран

Впоследствии дипломатические источники западных СМИ сообщили, что 25 февраля снова в Эр-Рияде состоится встреча американской и российской делегаций, которая станет "продолжением" переговоров, официально начавшихся неделю назад. В Кремле же упорно продолжали отрицать факт второй встречи, утверждая, что подобных контактов "не готовят".

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты из Института изучения войны подчеркивают, что российский диктатор Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и считает, что может добиться своих целей в войне против Украины. Свидетельством тому является длительный отказ Кремля от прекращения огня и других условий, которые США и Европа определили как необходимые для достижения крепкого мира.

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