Северная Македония высылает российских дипломатов: названа причина

Европейские страны на фоне войны России против Украины продолжают высылать путинских дипломатов. В пятницу, 15 апреля, Северная Македония объявила еще шестерых сотрудников внешнеполитического ведомства РФ персонами нон грата.

Причиной такого решение стало то, что они занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

"Сегодня посла России в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в МИД и вручили вербальную ноту, которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии", - говорится в сообщении.

В МИД страны уточнили, что получили информацию от соответствующих органов о том, что шесть упомянутых российских чиновников занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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В связи с этим граждане РФ должны покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней.

Стоит отметить, что 29 марта Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Тогда сообщилось, что Москва намерена принять ответные меры.

Напомним, Дания, Испания, Швеция, Эстония, Словения, Румыния, Португалия и Латвия и ряд других стран объявили о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. В частности, выслать около 40 дипломатов решили власти Германии.

Ранее правительства Германии и Франции приняли решение выслать из своих стран часть сотрудников российских дипломатических миссий. Персонами нон-грата Берлин объявил 40 дипломатов, а Париж – 30.

При этом ряд стран, среди которых Великобритания, Канада и Австралия, пока не приняли аналогичное решение. Однако МИД Канады вызвало российского посла в стране Олега Степанова, чтобы показать ему фотографии бучанской резни и официально осудить военные преступления солдат РФ, совершенные в Украине. Оттава также подаст петицию в Международный уголовный суд.

Столица Греции Афины объявила о депортации 12 российских дипломатов после того, как всплыли подробности о военных преступлениях оккупантов в Буче на Киевщине. Они объявлены персонами нон грата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Хорватия присоединилась к ряду европейских стран, которые приняли решение выслать российских дипломатов из-за военного вторжения в Украину. Страну покинуло 18 дипломатов и более 20 человек административно-технического персонала российского посольства.