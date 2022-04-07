Посла России вызвали в МИД Канады, чтобы показать зверства российских оккупантов в Ирпене и Буче

Министерство иностранных дел Канады вызвало российского посла в стране Олега Степанова, чтобы показать ему фотографии бучанской резни и официально осудить военные преступления солдат РФ, совершенные в Украине. Оттава также подаст петицию в Международный уголовный суд.

Об этом 6 апреля в комментарии журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. "То, что мы видели в Буче, бесчеловечно", – передает ее слова Global News.

Жоли подчеркнула, что Канада глубоко обеспокоена событиями под Киевом. "Я поручила моему заместителю вызвать посла России в Оттаве, чтобы убедиться, что ему показали кадры произошедшего в Ирпене и Буче", – сказала она.

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До этого Степанова вызвали "на ковер" в канадское внешнеполитическое ведомство 24 февраля, в день вторжения РФ в Украину.

Жоли пообещала, что Канада не оставит безнаказанными злодеяния, совершенные под Киевом.

"Именно поэтому Канада подает петицию в Международный уголовный суд, и мы также предоставляем экспертную помощь, чтобы расследование продолжалось и было быстрым. Почему? Потому что нам необходимо собрать доказательства, и те, кто совершил эти военные преступления и преступления против человечности, должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнула министр.

"Наша цель – убедиться, что украинцы способны защитить себя, и что мы оказываем максимальное давление на российский режим. Наша цель – задушить российский режим", – добавила глава МИД.

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