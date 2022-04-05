Дания высылает 15 российских дипломатов: глава МИД страны осудил зверства оккупантов РФ в Буче

Дания объявила о выдворении из страны 15 российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. Страна также осудила Москву за зверства российских оккупантов в украинской Буче.

О решении датского правительства объявил глава министерства иностранных дел Йеппе Кофод. Он назвал высылаемых российских дипломатов шпионами.

"Дания выдворит 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве России в Копенгагене", – сказал Кофод.

По словам главы МИД Дании, высылаемые сотрудники посольства РФ "представляют угрозу нашей национальной безопасности".

Он отметил, что Дания заинтересована в поддержании дипломатических связей с Россией, но не потерпит "российских шпионов на датской земле".

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В опубликованном заявлении главы МИД Дании также говориться, что страна решительно осуждает "жестокость России в отношении украинских гражданских лиц в Буче".

"Преднамеренное нападение на гражданских лиц является военным преступлением", – заявили в МИД Дании.

Решение Дании о высылке дипломатов было принято после аналогичного шага от других стран ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Германия и Франция заявили, что высылают из страны часть дипломатов РФ.

5 апреля аналогичное решение объявила и Италия.

Все страны назвали российских дипломатов угрозой нацбезопасности.

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