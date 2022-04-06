Греция высылает российских дипломатов: их объявили персонами нон грата

Столица Греции Афины объявила о депортации 12 российских дипломатов после того, как всплыли подробности о военных преступлениях оккупантов в Буче на Киевщине. Они объявлены персонами нон грата.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Об этом решении исполняющий обязанности Генерального секретаря уже проинформировал посла России.

"Греческие власти объявили персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских миссий Российской Федерации, аккредитованных в Греции. Вышеупомянутое было объявлено нежелательным в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических делах 1961 года и Венской конвенции о консульских делах 1963 года", – сказано в сообщении.

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Напомним: ранее правительства Германии и Франции приняли решение выслать из своих стран часть сотрудников российских дипломатических миссий. Персонами нон-грата Берлин объявил 40 дипломатов, а Париж – 30.

Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов. Причиной этого является информация, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах, тайно действуют в качестве сотрудников разведки.

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