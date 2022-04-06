Греция высылает российских дипломатов: их объявили персонами нон грата
Столица Греции Афины объявила о депортации 12 российских дипломатов после того, как всплыли подробности о военных преступлениях оккупантов в Буче на Киевщине. Они объявлены персонами нон грата.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Об этом решении исполняющий обязанности Генерального секретаря уже проинформировал посла России.
"Греческие власти объявили персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских миссий Российской Федерации, аккредитованных в Греции. Вышеупомянутое было объявлено нежелательным в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических делах 1961 года и Венской конвенции о консульских делах 1963 года", – сказано в сообщении.
Напомним: ранее правительства Германии и Франции приняли решение выслать из своих стран часть сотрудников российских дипломатических миссий. Персонами нон-грата Берлин объявил 40 дипломатов, а Париж – 30.
Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов. Причиной этого является информация, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах, тайно действуют в качестве сотрудников разведки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Москва намерена принять ответные меры;
Дания, Испания, Швеция, Эстония, Словения, Румыния, Португалия и Латвия объявили о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. Дания также осудила Москву за зверства российских оккупантов в украинской Буче.