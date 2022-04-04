Германия и Франция объявили персонами нон грата десятки российских дипломатов

Правительства Германии и Франции приняли решение выслать из своих стран часть сотрудников российских дипломатических миссий. Персонами нон-грата Берлин объявил 40 дипломатов, а Париж – 30.

Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник, 4 апреля заявила, что россияне ежедневно работали в Германии "против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", говорится в ее заявлении на сайте ведомства.

Бербок добавила, что теперь работа представителей страны-агрессора представляет угрозу для тех, кто ищет убежища в Германии.

"Кадры из Бучи говорят о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде", – говорится в заявлении.

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Всего в ФРГ аккредитованы 104 российских дипломата.

Глава МИД Германии также анонсировала введение против России новых санкций, дополнительную помощь украинской армии и укрепления восточного фланга НАТО.

Выслать российских дипломатов из страны также решила власть Франции, причина – деятельность, которая противоречит интересам безопасности страны, передает BFM TV с ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции.

В МИД подчеркнули, что такое решение является частью ответа европейских стран на военную агрессию России против Украины.

Напомним: Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов. Причиной этого является информация, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах, тайно действуют в качестве сотрудников разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Москва намерена принять ответные меры.

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