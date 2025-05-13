Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию трибунала для преступлений России

В Северной Македонии подтвердили, что поддержали инициативу по созданию специального трибунала для расследования преступлений, совершенных армией России в Украине. Там также призвали Россию согласиться на прекращение огня и присоединится к началу мирного процесса.

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О позиции Северной Македонии высказался министр иностранных дел и внешней торговли страны Тимчо Муцунски, передает издание 360stepeni.mk. По его словам, Скопье является частью создания трибунала для РФ, поскольку выступает за уважение к международному публичному и гуманитарному праву.

"Северная Македония присоединилась к инициативе Европейского союза и его союзников по созданию специального суда в Гааге, который будет преследовать высокопоставленных российских чиновников за военные преступления, совершенные в Украине. Более 30 министров иностранных дел и дипломатов из Европы и стран-партнеров подписали декларацию, дающую зеленый свет созданию международного трибунала. То, что Северная Македония также является частью этой инициативы, подтвердил министр иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски", – говорится в материале.

Министр отметил, что Северная Македония уважает международное гуманитарное право и все жители страны должны об этом знать.

"Мы делаем это в полной коммуникации и координации со всеми нашими стратегическими партнерами в области внешней политики. Наша страна становится частью этого процесса и наши граждане должны знать, что уважение международного публичного права и международного гуманитарного права является одним из ключевых и важнейших инструментов, особенно для таких малых стран, как наша", — сказал Муцунски.

Он сказал, что время покажет, достигнет ли эта инициатива своих целей, но это реальный шаг, который необходимо предпринять в текущем геополитическом контексте.

9 мая министр на своей странице в соцсети Facebook министр рассказал о поездке во Львов по приглашению главы МИД Украины Андрея Сибиги и Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Калас. Там он принял участие в министерском совещании Группы базового формирования при Специальном трибунале за преступление агрессии против Украины и на неформальном заседании Совета иностранных дел ЕС.

"Я подтвердил принципиальную поддержку нашей страны, призывая к немедленному и безусловному прекращению огня со стороны России и совместному привлечению для достижения справедливого мира", – написал он.

Муцунски добавил, что Северная Македония стала единственной страной из региона Западных Балкан, которая приняла участие во встрече во Львове, где было принято решение создать трибунал с целью привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства России за военные преступления, совершенные в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая международная коалиция из 39 стран (Core Group) официально поддержала создание специального трибунала для расследования преступлений России против Украины. Следующим этапом станет заседание Комитета министров Совета Европы 13-14 мая в Люксембурге.

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