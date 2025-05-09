Трибунал для преступлений России будет создан в Гааге: коалиция дала политическое одобрение

В пятницу, 9 мая, международная коалиция из 39 стран (Core Group) официально поддержала создание специального трибунала для расследования преступлений России против Украины. Следующим этапом станет заседание Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 13-14 мая в Люксембурге, и даст старт формальной процедуре создания спецтрибунала.

Видео дня

Об этом говорится на сайте президента Владимира Зеленского. Заседание, состоявшееся во Львове, посетило много высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, высокую представительницу Европейской комиссии Каю Каллас, еврокомиссара Майкла Макграта, представителей Совета Европы и министров иностранных дел стран-участниц Core Group.

"Мы все понимаем, что впереди много работы - и политической, и юридической. Мы все понимаем, насколько сложно привести военных преступников в зал суда. Но мы уже выбрали этот путь. Россия будет привлечена к ответственности за эту войну. Это моральный долг Европы и каждого в мире, кто ценит человеческую жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Во время общения с журналистами во Львове высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отметила, что благодаря имеющимся доказательствам есть основания ожидать быстрого принятия решений специальным трибуналом в отношении преступлений, связанных с агрессией РФ.

"Я не могу назвать конкретную дату, но в документах, которые я видела, говорится, что это должно заработать в 2026 году. Именно тогда должен начаться и процесс", - пояснила она в комментарии одному из СМИ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в своей соцсети Х поблагодарил Совет Европы за то, что он играет ключевую роль в этом процессе.

"Трибунал будет работать в Гааге и сможет привлечь российское политическое и военное руководство к ответственности за преступление агрессии. Путин может считать себя победителем на парадной трибуне, но на самом деле он является преступником, место которого - на трибунале за преступление агрессии", - говорится в сообщении.

Незадолго до принятия решения, президент Владимир Зеленский, во время онлайн-выступления на встрече министров иностранных дел ЕС, заявил, что РФ должна отвечать за свою агрессию, так же как и нацисты.

"Сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны - через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал. И я призываю вас предоставить этому решению вашу политическую поддержку. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию, так же как и нацисты. Суровый трибунал за преступление агрессии может - и должен - заставить любого потенциального агрессора задуматься дважды", - подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая высокопоставленные чиновники европейских государств и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас совершили визит солидарности во Львов. На Марсовом поле они почтили память защитников, павших за Украину в российско-украинской войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!