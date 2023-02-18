'Сесть за стол и поговорить': в ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину и обсудить те аспекты, которые волнуют Венгрию, чтобы снять дискуссионные вопросы. Это произошло во время встречи Зеленского и Орбана на полях саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 9 февраля.

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Во время той встречи президент Украины обсуждал с главой венгерского правительства евроинтеграционный путь нашего государства и "услышал конструктив на этот счет". Об этом рассказал присутствовавший на встрече заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода".

По словам представителя ОПУ, Орбан первым подошел к Зеленскому, чтобы поздороваться.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", - заявил заместитель руководителя ОП.

Во время разговора в Брюсселе, сообщил Жовква, Зеленский и Орбан обсуждали евроинтеграционный путь Украины – "и мы услышали конструктив на этот счет".

Также украинский президент в очередной раз пригласил Орбана приехать в Украину, чтобы решить проблемы, которые беспокоят Венгрию.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить. Поэтому прем министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь", - подчеркнул Жовква.

По словам представителя ОПУ, несмотря на неоднократные резкие заявления Будапешта диалог между Венгрией и Украиной сохраняется, и Киев стремится его усилить.

"Известная позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии – это всегда диалог, разговор. Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", – отметил замглавы ОПУ.

Пока неизвестно, принял ли Орбан приглашение Зеленского.

Напомним, венгерский премьер регулярно отмечается скандальными заявлениями по Украине. В частности, недавно он заявил, что Венгрия на востоке граничит с Россией. О реальном соседе, Украине, Орбане не упомянул.

СМИ также широко тиражировали его высказывания типа "Украина - "ничейная земля", "Украина становится Афганистаном", "время в войне на стороне России". В частности, Орбан заявил, что "Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть" То, что в России выборы носят исключительно декоративный характер, а Путин в зародыше уничтожает любую политическую конкуренцию для себя, глава венгерского правительства не упомянул.

По мнению Орбана, цель России - "сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад не мог претендовать на нее как на награду" и в этом государство-агрессор якобы "уже добилось успеха".

Впрочем, 9 февраля после встречи с Зеленским в Брюсселе, Орбан выложил фото с украинским президентом и заявил, что "Венгрия на стороне мира".

Также сообщалось, что в начале февраля Евросоюз выделил Украине седьмой пакет финпомощи в размере 545 миллионов евро. Ранее его блокировал Будапешт, отказываясь голосовать за решение, принятие которого требовало единогласия.

Это был не первый случай блокирования Венгрией финпомощи для Украины. Ранее Будапешт громко выступал против выделения нашему государству 18 млрд. евро в 2023 году. Поменяло позицию правительство Орбана только после того, как в ЕС нашли способ выделить помощь в обход Венгрии.