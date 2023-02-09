''Венгрия на стороне мира'': Орбан выложил фото с Зеленским из Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считается другом российского диктатора Владимира Путина, опубликовал совместное фото с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Кадр был сделан на саммите лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе.

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На фото, обнародованном на официальной странице Орбана в Instagram 9 февраля, политики жмут друг другу руки. В подписи говорится: "Венгрия на стороне мира".

В сети также обсуждается поведение Орбана во время традиционной церемонии фотографирования, на которой все европейские лидеры встретили президента Украины аплодисментами. Однако премьер Венгрии, который призывает ЕС снять санкции против России и часто критикует Запад за военную помощь Киеву, в этот момент заметно растерялся.

На опубликованных видео видно, что Орбан стал единственным политиков на встрече, который не аплодировал Зеленскому. Более того, он заметно засуетился и даже изменился в лице.

Вместе с тем государственный секретарь правительства Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач после встречи Зеленского и Орбана заявил, что Будапешт продолжит оказывать Киеву помощь. Речь идет про гуманитарную и финансовую поддержку.

"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы избежать новых смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира", – процитировал Ковач слова Орбана.

Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что на встрече в Брюсселе Зеленский напомнил Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод "Дружба". По этой "трубе" Венгрия все еще получает нефть из России, других способов покупать сырье правительство Орбана не нашло.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии призвал ЕС отменить все санкции против страны-агрессора России, напавшей на Украину. При этом его официальные лица ссылались на зависимость государства от российских энергоресурсов для того, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем любой другой партнер ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 9 февраля выступил перед депутатами Европарламента. В своей речи глава государства поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь для отражения российской агрессии и освобождения суверенной территории Украины.