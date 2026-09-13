"Самым сложным является вопрос территорий": Кушнер заявил о подготовке трехсторонней встречи между Украиной, РФ и США

В окружении президента США Дональда Трампа в целом "удовлетворены" последними переговорами в Москве и Киеве, и рассчитывает на проведение уже трехсторонней встречи. Сейчас самым сложным вопросом якобы является вопрос территорий, рассказал во время ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" YES-2026 спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.

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Зять Дональда Трампа констатировал отсутствие у сторон общего видения желаемого результата переговоров. Однако американская сторона надеется "найти креативное решение", которое было бы приемлемо для обеих сторон.

Что сказал Кушнер

"Самым сложным вопросом, как и прежде, остается территориальный. Это, очевидно, в определенной степени определяется тем, что происходит на поле боя, где ситуация достаточно динамична", – сказал он. Кушнер пояснил, что технологическая составляющая и непосредственно события на поле боя якобы "превосходят ожидания сторон".

Спецпосланник США подчеркнул, что сейчас в окружении Трампа "работают над тем, чтобы организовать встречу" – именно трехстороннюю, поскольку "это гораздо продуктивнее, чем челночная дипломатия".

По словам Кушнера, если бы Украина согласилась на "сдачу" своих территорий, "остальные условия соглашения уже разработаны и согласованы".

"На данный момент Украина не хочет этого делать. Поэтому наша задача, как посредников, – выяснить, какие креативные решения мы можем найти, которые не будут противоречить желаниям и помогут сторонам достичь своей цели, и при этом позволит нам убедить Россию прекратить конфликт, с тем чтобы обе стороны смогли двигаться вперед в рамках, которые исключат повторение подобного в будущем", – рассказал американец.

Переговоры Украины, США и России

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал встречи американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киеве и Москве "содержательными". Он выразил надежду, что эти визиты помогут проложить путь к возобновлению переговоров.

Речь идет о визите Виткоффа и Кушнера в Киев 6 сентября, когда состоялись их переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Накануне американцы посетили Москву, где встречались с главой Кремля Владимиром Путиным.

После встречи в Киеве со специальными посланниками президента США Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам о прекращении войны с участием США и России. Также он сообщил о договоренности о следующей встрече с участием представителей Украины, США и Европы. По его словам, "Украина находится в хорошей позиции для мирных переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, личная встреча Владимира Зеленского и президента США Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

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