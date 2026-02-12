Последствия ощутит каждый беженец из Украины: страна Европы проведет референдум о новых жестких ограничениях

Швейцария может законодательно ограничить численность населения. Если предложение примут, довольно скоро украинские беженцы могут потерять статус временной защиты, а новые заявки на убежище больше не будут рассматривать.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Референдум по такому важному для украинцев изменению состоится летом.

Суть предложения

Швейцарская народная партия (SVP) предлагает ограничить численность населения страны 10 миллионами человек – как граждан, так и неграждан. Правая политсила продвигает эту идею как "инициативу устойчивого развития".

Они аргументируют это тем, что с 1960 года население Швейцарии выросло примерно на 70% – до 9,1 млн человек. Впрочем, это было выгодно как самой стране, нуждавшейся в рабочей силе, так и иностранцам, которых привлекали высокие зарплаты и высокий уровень жизни. В то же время это привело к ряду негативных последствий:

перегрузка инфраструктуры;

нехватка жилья;

рост стоимости жизни.

Предложение собрало достаточное количество подписей и благодаря системе прямой демократии будет вынесено на общенациональный референдум. Он состоится 14 июня.

Шансы на принятие реальны

Несмотря на то, что правительство и парламент выступают против этого предложения, декабрьский опрос показал, что его поддерживают около 48% избирателей. Частично это связано с недовольством уровнем экономики.

"ВВП на душу населения не рос в течение последних трех лет, а реальная заработная плата снизилась. Достаточно много людей сейчас живут в худшем положении, чем три года назад. А потом вы ищете кого-то виноватого", – объяснил профессор Санкт-Галленского университета Стефан Легге.

Последствия для Швейцарии и украинцев

Инициативауже вызвала существенные споры, поскольку может повлиять на соглашение Швейцарии с Европейским Союзом о свободном передвижении людей. Это будет иметь прямое влияние на экономику страны:

швейцарские компании могут потерять доступ к иностранным специалистам ,

, под угрозой могут оказаться другие экономические соглашения ;

; усложнится доступ швейцарских товаров к единому рынку ЕС.

Кроме того, это может существенно изменить иммиграционную политику Швейцарии и непосредственно повлиять на украинцев со статусом временной защиты, который, по данным Евростата, здесь имеют более 71 тыс. человек. Так, после того, как численность населения превысит 9,5 млн человек, "инициатива устойчивого развития" предусматривает:

прекращение рассмотрения новых заявок на убежище ;

; существенное ограничение права на воссоединение семей;

отмену действия временных статусов защиты, к которым относится и украинский статус "S".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Федеральный совет Швейцарии принял законодательные изменения, упрощающие интеграцию на рынок труда лиц со статусом S – его предоставляют в том числе и украинцам, которые вынужденно выехали из-за войны. Это означает, что беженцам из Украины будет проще найти работу в этой европейской стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!