Россияне были против того, чтобы для специальных посланников Трампа в Киеве проводили исторические экскурсии: всплыли интересные подробности

6 сентября в Киеве специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской переговорной командой. Во время визита для американских гостей организовали небольшую экскурсию по Софийскому собору, против которой выступала российская сторона.

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Об этом говорится в материале BBC News Украина. Американские представители прибыли в украинскую столицу на поезде. По дороге их угощали блюдами крымскотатарской кухни.

Изначально ожидалось, что официальная встреча Зеленского с представителями США состоится возле Мариинского дворца. Однако церемонию перенесли в Софийский собор.

В Софию Киевскую первыми прибыли представители украинской переговорной команды – Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

Когда журналисты спросили Арахамию о его настроении, он ответил: "Боевой".

Впоследствии в собор прибыли Виткофф и Кушнер. Зеленский встретил американских представителей словами: "Hi Jared! Hi Steve!"

Перед началом встречи журналисты спросили украинского президента, как Виткоффу, который не очень любит поезда, удалось добраться до Киева именно по железной дороге.

В ответ Зеленский пояснил, что "Украина подготовила все", чтобы американские специальные посланники смогли прибыть в Киев самолетом, как и планировалось. Однако, по его словам, "русские показали своими ударами", что они "не смогут приземлиться".

После этого Зеленский вместе с Кушнером, Виткоффом и членами украинской делегации вошел в Софийский собор.

Там для гостей организовали небольшую экскурсию. По словам собеседников BBC News Украина, россияне выступали против того, чтобы в Киеве для американских спецпосланников проводили подобные исторические экскурсии.

Судя по видео, опубликованному Офисом президента, Виткоффу и Кушнеру такой формат понравился. Во время экскурсии Зеленский больше общался именно с Кушнером.

Один из собеседников BBC объяснил, что это произошло естественно, поскольку Кушнер и Зеленский похожи по типу. По его словам, Кушнер прагматичен, всегда носит с собой документы, карты и планы.

Виткоффа же собеседник больше сравнил с Давидом Арахамией: "Виткофф больше похож на Давида, потому что у него подход примерно такой: "Давайте сядем в ресторане, поужинаем и поговорим".

Переговоры длились несколько часов

После экскурсии украинская и американская делегации приступили к переговорам. Беседа длилась несколько часов и проходила в несколько этапов.

Во время одного из перерывов для журналистов провели брифинг в Мариинском дворце. При этом конкретных деталей относительно переговоров о возможном завершении российско-украинской войны на нём не озвучивали.

Позже Зеленский, Кушнер и Виткофф вышли к представителям СМИ. На вечерней пресс-конференции им смогли задать вопросы украинские и международные журналисты.

В частности, речь шла о беседе с российским диктатором Владимиром Путиным и защите Украины в преддверии зимы.

Не обошлось и без шуток. Зеленский обратился к Кушнеру и Виткоффу: "Вы справились даже лучше, чем системы Patriot для наших граждан, находящихся в Киеве. Приезжайте почаще".

Президент также добавил: "Я так понял, Стиву понравился наш поезд, так что, может, он снова приедет в Украину".

На это Виткофф ответил: "Мне понравился поезд! Это напомнило мне о том, как когда-то я ездил к своей бабушке во Флориду".

В то же время спецпосланник Трампа не уточнил, планирует ли он снова приехать в Украину.

В завершение визита Кушнер и Виткофф получили подарки от украинской стороны. Зеленский преподнес им украинские вышиванки, а также футболки с надписью "Киевский режим". Одну из таких футболок перед этим продемонстрировали на Давиде Арахамии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время переговоров в Киеве 6 сентября Стив Виткофф и Джаред Кушнер подчеркнули желание добиться прогресса в процессе завершения российско-украинской войны до наступления зимы. Представители США также заявили о намерении продолжить работу со сторонами над обновленным предложением мирного соглашения.

По данным Axios, Зеленский во время встречи поднял вопрос о подготовке Украины к зимнему периоду и попросил Соединённые Штаты помочь стране пережить этот сложный период в условиях войны.

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