"Россия проиграет эту войну": Зеленский анонсировал шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе с партнерами продолжает работу по ужесточению санкций против государства-агрессора России за полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. Он подчеркнул, что РФ пытается обойти ограничения и отрицает, что эту войну она проиграет.

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Об этом президент сказал в обращении к украинцам и миру в понедельник, 5 июня, в конце 467-го дня войны. Видео опубликовала пресс-служба ОП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что сейчас готовятся новые шаги по еще большему ограничению российского военного потенциала. Новости по этому вопросу должны появиться в скором времени.

"Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира", – подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что изолировать РФ и снизить ее военный потенциал – это общая задача для всех государств мира. Все страны должны быть вовлечены в то, чтобы остановить российский террор.

"Главной предпосылкой выполнения этой задачи является остановка любых путей, по которым террористы еще пытаются получить что-то для себя. Новости – вскоре", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина передала партнерам список из 36 российских компаний, производящих ракеты и беспилотники, которыми оккупанты ежедневно атакуют украинские города. Он сказал, что наша страна просила партнеров как можно быстрее ввести жесткие санкции против этих предприятий.

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