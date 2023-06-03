'Уничтожить индустрию террора': Кулеба призвал к санкциям против производителей дронов и ракет в РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина передала партнерам список из 36 российских компаний, которые производят ракеты и беспилотники, которыми оккупанты каждый день атакуют украинские города. Он сказал, что наша страна просила партнеров как можно скорее ввести жесткие санкции против этих предприятий.

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На брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкном в Киеве 2 июня Кулеба сказал, что если прогресс в этом вопросе и дальше будет медленным, придется вывести этот разговор "на еще более высокий уровень" с конкретными странами, передает Интерфакс.

По его словам, список был передан государствам-партнерам еще в ноябре 2022 года, перед этим работа велась на всех площадках. Однако, только маленькая часть из этих компаний попала под экономические ограничения.

Это, как отметил, Кулеба привело к тому, что оккупанты атакуют дронами и ракетами украинскую столицу Киев, а также другие города нашей страны, каждый день.

"Из этого списка, откровенно скажу, только малая часть компаний попала под санкции. Что мы видим? Непрерывные ракетные атаки и атаки дронами", – заявил министр.

Он добавил, что если страны не введут санкции против предприятий российского военно-промышленного комплекса, то "придется вывести откровенность этого разговора на более высокий уровень с конкретными странами и объяснениями, почему кто-то не хочет вводить санкции".

Это приведет к тому, что эти страны будут объяснять в частности и своим гражданам, почему не ограничивают работу предприятий, чьи ракеты убивают украинский народ.

"Я понимаю, когда речь идет о торговых ограничениях. В чем проблема применить санкции против завода, что клепает ракеты, которыми убивают украинцев? Российская индустрия ракетного террора должна быть уничтожена", – сказал глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в дронах "Shahed" были найдены запчасти, изготовленные в странах, которые являются партнерами Украины. И это не редкий случай, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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