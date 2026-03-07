Россия передает Ирану разведданные для корректировки ударов по силам США, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о российской помощи иранскому режиму. Речь идет о сообщениях, что РФ предоставляет разведданные Ирану, чтобы тот мог корректировать удары по силам США.

Также есть данные о российских компонентах в "Шахедах", которые применяются на Ближнем Востоке как против арабских стран, так и против американцев в регионе. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в субботу, 7 марта.

"Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а которые существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординировано и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке", – подчеркнул он.

Именно поэтому, отметил Зеленский, защита тоже должна быть скоординированной. Жизнь в Европе и жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективную защиту.

"Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "Шахедов". И вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет предоставляться соответствующая помощь и что Россия будет чувствовать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь требует защиты – совместных, сильных, скоординированных действий", – сказал президент.

Что известно о сотрудничестве России и Ирана

Как написало издание The Washington Post, ссылаясь на трех американских чиновников, Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Это позволяет иранским войскам наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам.

Собеседники медиа отметили, что помощь может иметь довольно масштабный характер, хотя точный объем передаваемых данных пока не установлен.

В Белом доме прокомментировали сообщения медиа. Там заявили, что не имеет значения, произошло это или нет, так как "президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".

"Это явно не влияет на военные операции в Иране, потому что мы их полностью уничтожаем. Мы уничтожили почти 30 их кораблей, их флот был признан небоеспособным. Сокращение на 90% ответных ударов баллистическими ракетами против США и наших стран Персидского залива и партнеров в регионе", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Тем временем президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что Россия помогает Ирану, предоставляя разведданные для ударов по американским военным. Более того, он назвал это "глупым вопросом".

Как сообщал OBOZ.UA, иранские боевики уничтожили ключевую радиолокационную систему США стоимостью 300 миллионов долларов. Это оборудование американская армия использовала для управления зенитными ракетными комплексами в Персидском заливе. После уничтожения системы страны регионы стали еще более уязвимыми перед будущими ракетными атаками.

