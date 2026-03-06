'Армия США является самой смертоносной в мире': у Трампа отреагировали на информацию о предоставлении Россией Ирану разведывательных данных. Видео

В Белом доме прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты Соединенных Штатов Америки. Там заявили, что не имеет значения, произошло это или нет, так как "президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".

Видео дня

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она ответила на вопрос в эфире американского телевидения, отметив, что не комментирует отчеты разведки, которые просачиваются в прессу.

Что касается того, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт заявила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

"Это явно не влияет на военные операции в Иране, потому что мы их полностью уничтожаем. Мы уничтожили почти 30 их кораблей, их флот был признан небоеспособным. Сокращение на 90% ответных ударов баллистическими ракетами против США и наших стран Персидского залива и партнеров в регионе", – добавила она позже.

Ливитт отметила, что Штаты достигают военных целей этой операции, и это будет продолжаться, потому что "армия США является лучшей и самой смертоносной боевой силой в мире".

Что предшествовало

Как написало издание The Washington Post, ссылаясь на трех американских чиновников, Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Это позволяет иранским войскам наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам.

Собеседники медиа отметили, что помощь может иметь довольно масштабный характер, хотя точный объем передаваемых данных пока не установлен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили о "политической и другой" помощи России и Китая в войне с США и Израилем. Однако в чем заключается эта помощь, не уточнили.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Чиновник отметил, что военная помощь Москвы и Пекина "поступала в Тегеран всегда".

