Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на американские объекты – WP

Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Об этом пишет The Washington Post. Издание ссылается на трех американских чиновников, знакомых с разведданными.

По словам источников, с начала войны Россия передает Тегерану информацию о местах дислокации американских военных кораблей и самолетов, что позволяет иранским войскам наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам.

Собеседники издания отметили, что помощь может иметь довольно масштабный характер, хотя точный объем передаваемых данных пока не установлен.

Эта помощь России Ирану, о которой ранее не сообщалось, сигнализирует об участии в конфликте на стороне Тегерана одного из главных геополитических конкурентов США, который имеет ядерное оружие и значительные разведывательные возможности.

Эксперты отмечают, что Иран имеет ограниченное количество военных спутников и не обладает собственной спутниковой сетью, поэтому разведывательные данные России, которая имеет значительно более развитые космические технологии, являются критически ценными для Тегерана, особенно учитывая то, что Кремль отточил свои собственные методы наведения огня за время многолетней войны в Украине.

И точность некоторых иранских ударов свидетельствует об использовании таких высококачественных разведывательных данных.

"Иран наносит очень точные удары по радиолокационным системам и командным центрам. Российские данные позволяют им делать это максимально эффективно", – отметила эксперт по российской армии в Carnegie Endowment for International Peace Дара Массико.

По ее словам, удары Ирана даже превосходят точность предыдущих атак в 12-дневной войне с Израилем прошлым летом.

Как сообщал OBOZ.UA, В Иране заявили о "политической и другой" помощи России и Китая в войне с США и Израилем. Однако в чем заключается эта помощь, не уточнили.

