'Какой глупый вопрос': Трамп отказался говорить о помощи РФ Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что Россия помогает Ирану, предоставляя разведданные для ударов по американским военным. Более того, он назвал это "глупым вопросом".

Как сообщает The Guardian, этот диалог между Трампом и журналистом состоялся в конце круглого стола в Белом доме, посвященного студенческому спорту. Американский лидер заявил, что ответит только на один-два вопроса, после чего обратился к корреспонденту Fox News Питеру Дуси.

Позиция Трампа

Представитель медиа спросил у президента: "Похоже, что россияне сейчас помогают Ирану нацеливаться и атаковать американцев".

В ответ Трамп сказал, что это довольно бессмысленный вопрос.

"Это простая проблема по сравнению с тем, что мы делаем здесь. Но, могу ли я быть честным? Просто я очень уважаю тебя. Ты всегда был очень добрым ко мне. Какой глупый вопрос, чтобы его задавать в этот момент. Мы говорим о другом. Можем ли мы немного отложить это?", – отметил он.

Мнение Гегсета

Такой позиции, что предоставление Россией разведывательных данных Ирану никоим образом не влияет на ход военной операции на Ближнем Востоке, придерживается и министр обороны Пит Гегсет.

Отвечая на вопрос, могут ли американцы рассчитывать на прекращение участия РФ в войне благодаря переговорам, он заявил, что Дональд Трамп имеет "уникальные отношения" со многими мировыми лидерами. По его словам, именно это позволяет ему достигать результатов, которых другие президенты, в частности Джо Байден, не смогли бы достичь.

"Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем разговаривает. И все, что не должно происходить, будь то публично или неофициально, пресекается, и пресекается решительно", – заявил министр обороны США.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты США. На вопрос обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт ответила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

Как писал OBOZ.UA, американские источники утверждают, Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

