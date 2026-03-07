Bloomberg: Иран уничтожил ключевую радиолокационную систему США в Персидском заливе

Иранские боевики уничтожили ключевую радиолокационную систему США, стоимостью 300 миллионов долларов. Это оборудование американская армия использовала для управления зенитными ракетными комплексами в Персидском заливе.

После уничтожения системы страны Персидского залива стали еще более уязвимыми перед будущими ракетными атаками. Об этом сообщает Bloomberg.

Потери США на Ближнем Востоке

Согласно спутниковым снимкам, радар AN/TPY-2 и вспомогательное оборудование, используемое в американских системах противоракетной обороны THAAD, были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в первые дни войны. Уничтожение оборудования позже было подтверждено американским официальным лицом.

Данные, собранные аналитическим центром "Фонд защиты демократий", свидетельствуют о двух сообщениях об иранских ударах по Иордании: одном 28 февраля и втором 3 марта.

Заместитель директора Центра военной и политической мощи Фонда защиты демократий Райан Бробст заявил, что в случае успеха иранский удар по радару THAAD станет одним из самых успешных нападений Ирана на сегодняшний день. Однако он добавил, что у американских военных и их партнеров есть и другие радары, которые могут продолжать обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону, компенсируя потерю любого отдельного радара.

Что известно о ЗРК THAAD

Американские системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High High Altitude Area Defense) предназначены для уничтожения баллистических ракет на границах атмосферы, что позволяет им поражать более сложные цели, чем батареи Patriot меньшей дальности. В связи с выводом из эксплуатации радара AN/TPY-2, задачи по перехвату ракет лягут на плечи систем Patriot, для которых и без того ощущается нехватка ракет PAC-3.

США располагают восемью системами THAAD по всему миру, в том числе в Южной Корее и на Гуаме. По данным Центра стратегических и международных исследований, стоимость каждой батареи составляет около 1 миллиарда долларов, при этом на радар приходится около 300 миллионов долларов.

Батарея THAAD состоит из 90 солдат, шести пусковых установок на грузовиках и сорока восьми перехватчиков – по 8 на каждой пусковой установке, одного радара, а также тактического блока управления огнем и связи. Каждая перехватывающая ракета, производимая компанией Lockheed Martin, стоит около 13 миллионов долларов.

Напомним, в Белом доме прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты Соединенных Штатов Америки. Что касается того, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт заявила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "принес извинения" за неделю обстрелов.

