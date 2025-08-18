Резолюция по гарантиям безопасности для Украины будет достигнута сегодня, - Трамп

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня может быть достигнута резолюция по гарантиям безопасности для Украины. Он также сообщил, что российский диктатор Владимир Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности.

Такое заявление Трамп сделал в понедельник, 18 августа. Об этом пишет CNN.

"Я думаю, сегодня мы придем к решению практически по всем вопросам, включая, вероятно, вопрос безопасности", – заявил Трамп в Восточной комнате вместе с Зеленским и европейскими лидерами.

Американский лидер добавил, что окончательное решение должно приниматься совместно президентом Зеленским и народом Украины по согласованию с Путиным.

"У меня есть предчувствие, что вы с президентом Путиным что-то придумаете. В конце концов, это решение может быть принято только президентом Зеленским и народом Украины, работая вместе и по согласованию с президентом Путиным. И я думаю, что из этого получится очень много хорошего", - сказал он.

Кроме того, по словам Трампа, Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности.

"Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых моментов, который мы должны учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров, в частности, кто что будет делать", – заявил он.

Трамп выразил уверенность, что США и ЕС смогут заключить соглашение, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины.

"И я на самом деле думаю, что ее не будет. Я считаю, что это в значительной степени переоценено, но мы это выясним, и я думаю, что европейские страны возьмут на себя значительную часть бремени. Мы поможем им и обеспечим высокий уровень безопасности", – добавил американский президент.

По данным СМИ, условия безопасности могут предусматривать компромисс, направленный на защиту Украины, без вступления страны в НАТО – шаг, который Россия давно категорически отвергает.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф описал такие гарантии как "защиту по типу статьи 5", аналогичную той, что предоставляется странам-членам НАТО.

Что предшествовало

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Сначала лидеры выступили с совместными заявлениями для прессы, после чего продолжили переговоры за закрытыми дверями. США продолжат поддерживать Украину, несмотря ни на что. OBOZ.UA собрал основные тезисы.

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время он подчеркнул, что мир должен быть длительным.

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению войны, в которой Россия убивает украинцев, он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

