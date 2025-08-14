'США привлекут рычаги влияния ради мира': все подробности встречи Трампа и Путина на Аляске. ОНЛАЙН

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

Трамп в свою очередь пообещал не обсуждать вопрос территорий с Путиным. OBOZ.UA следит за ходом событий в режиме онлайн.

Преддверие саммита

Днем 14 августа помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что саммит в Анкоридже на Аляске стартует 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Центральной темой, по словам Ушакова, будет "урегулирование украинского кризиса".

Встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составе делегаций и продолжатся за рабочим завтраком.

В переговорах Трампа и Путина примут участие сам Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпосланник Путина в США Кирилл Дмитриев.

По данным Flightradar, спецборт Ил-76 утром в четверг вылетел из аэропорта Внуково (Москва) в Анкоридж.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в четверг сообщила, что Трамп вылетит на Аляску утром 15 августа.

Она отметила, что одна из главных черт стиля ведения переговоров Трампа заключается в том, что он не афиширует шаги, которые собирается делать. И еще он "располагает множеством инструментов, которые мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры – это его основной способ положить конец этой войне".

"И именно это он стремится сделать завтра. Но, безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент мог бы использовать, если ему придется. Не то чтобы он хотел бы, но он готов",– сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она снова повторила, что Путин сам пригласил эту встречу с Трампом. Американский лидер "намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну". "Президент Трамп знает, что делает. У него отличная интуиция", – заверила Ливитт.

Сам Трамп 14 августа дал интервью Fox News Radio, в котором выразил уверенность, что Путин "заключит сделку". После этого саммита он ожидает следующих переговоров, в том числе с участием Владимира Зеленского.

После встречи президента США с кремлевским диктатором запланирована пресс-конференция.

Трамп обещал, что в случае успешных обсуждений проинформирует обо всем президента Украины и представителей Европы. "Если встреча будет плохой, я никому не буду звонить – я поеду домой.... Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", – сказал он.

Глава Белого дома ставит 25% на то, что саммит "не достигнет успеха". Также он не уверен, что прекращение огня будет достигнуто быстро. "Я не уверен, что мы сможем достичь немедленного прекращения огня, но я заинтересован в быстрой мирной сделке", – сказал Трамп.

Он анонсировал, что следующие переговоры "будут очень важными, потому что там они будут заключать сделку и отдавать что-то". "Там будут некоторые туда-сюда в плане территорий, границ и так далее", – заявил американский президент.

Как писал OBOZ.UA, в среду президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с лидерами Европы, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которой были согласованы общие позиции перед саммитом на Аляске.

По итогам онлайн-переговоров Зеленский заявил, что о признании оккупированных Россией территорий речь не идет, а президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что президент США пообещал не обсуждать территориальные вопросы во время встречи с Путиным.

