'Все зависит от Зеленского': Трамп заявил о 'значительном прогрессе' после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным прошли хорошо. По его словам, хоть и не было принято соглашение, удалось достичь большого прогресса.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News после саммита на Аляске. Он не стал раскрывать, в чем именно стороны сошлись во время переговоров, а где возникли разногласия.

"Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча, и я думаю, что многие вопросы были обсуждены – как в интересах Украины, так и в контексте всей ситуации с НАТО, где мы достаточно успешно сотрудничаем со многими европейскими странами. Поэтому, как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса", – сказал политик.

О войне в Украине

По словам Трампа, есть "достаточно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию войны в Украине. Он отметил, что все зависит от президента Владимира Зеленского.

"Все зависит от Зеленского сейчас. И европейцы должны быть привлечены. Но все зависит от Зеленского", – заявил президент США.

Он призвал Зеленского заключить соглашение.

"Заключите соглашение. Россия – очень большая сила, а Украина – нет, хоть и имеет замечательных военных и вооружение", – сказал Трамп.

По его словам, "мы достаточно близки к соглашению". Он отметил, что Украина должна на это согласиться, но предположил, что наша страна может сказать "нет".

Будет ли обмен территориями

Трамп ответил на вопрос журналиста, будет ли предусматривать мирное соглашение в частности обмены территориями между Украиной и РФ, определенные гарантии безопасности со стороны США и тому подобное.

"Ну, я думаю, что это вопросы, которые мы обсуждали, и это вопросы, по поводу которых мы в основном достигли согласия. На самом деле, я думаю, что мы достигли согласия по многим вопросам. Могу сказать, что встреча была теплой", – сказал на это президент США.

О предстоящей встрече

Трамп сказал в интервью, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я присутствовал на их встрече. Я буду там", – отметил политик.

Трамп считает, что такая трехсторонняя встреча может состояться довольно скоро, однако других деталей он не предоставил.

Новых санкций не будет

Президент США дал понять, что воздержится от введения дополнительных санкций или других "серьезных последствий" против России и ее торговых партнеров.

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели или что-то такое, но нам не нужно думать об этом сейчас", – сказал Трамп.

Как прошел саммит на Аляске

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на Аляске 15 августа. Их встреча в формате "три на три" длилась почти три часа. Запланированный после этого ужин не состоялся и политики почти сразу покинули Анкоридж.

Перед этим они успели сделать короткие заявления для СМИ по итогам саммита. Никакого соглашения, которое могло бы приблизить мир в Украине, достигнуто не было.

Российский диктатор снова вспомнил о "первопричинах конфликта" и дисбалансе в сфере безопасности в Европе и мире. А Трамп сказал, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и проведет разговоры с представителями НАТО.

