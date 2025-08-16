Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон: когда состоится личная встреча президентов Украины и США

Американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Вашингтоне (США). Они должны обсудить все детали по завершению войны, которую ведет страна-агресор Россия.

Видео дня

Двусторонние переговоры состоятся уже в следующий понедельник, 18 августа. Об этом сообщается в официальных соцсетях главы государства.

Что известно о предстоящей встрече лидеров

Договоренности были достигнуты во время телефонного разговора лидеров 16 августа. Так, Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия.

"Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что все детали по завершению убийств, завершению войны он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

"Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил Зеленский.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Американский лидер проинформировал коллегу о встрече с российским диктатором, об основных пунктах их переговоров.

По данным CBS News, США уже готовят трехстороннюю встречу, в которой должны принять участие Зеленский, Путин и Трамп. Впрочем, по информации журналистов, место переговоров пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон договорился встретиться с Зеленским после саммита Трампа и Путина на Аляске. Ранее же на этой неделе украинский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!