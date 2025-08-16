'Путин не хочет прекращения огня': Трамп после саммита на Аляске позвонил Зеленскому после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор был "длительным".

Участие в нем, кроме Зеленского и Трампа приняли участие европейские лидеры. О факте разговора заявили в Белом доме.

Что известно

О том, что утром 16 августа Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным на Аляске, среди первых сообщил представитель Белого дома Дэн Скавино.

"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским и другими", – написал он в своем аккаунте в сети Х.

Президент США, по словам Скавино, позвонил украинскому коллеге, как только его самолет приземлился после перелета с Аляски в Вашингтон.

"Именно поэтому задержка с выходом (Трампа из президентского самолета. – Ред.)" – объяснил Скавино в твите, опубликованном в 09:22 16 августа.

Президент Зеленский подтвердил факт разговора: он длился около 1,5 часа. Разговор глава государства назвал "содержательным".

"Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В общем говорили более чем полтора часа, примерно час – с президентом Трампом", – отметил Зеленский.

По словам представителя Еврокомиссии в комментарии "Суспільному", к разговору глав двух государств присоединились председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Зеленский подчеркнул, что Украина снова подтверждает, что готова работать ради мира.

"Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", – заявил президент Украины.

Также он анонсировал свою поездку в США уже 18 августа: в Белый дом Зеленского пригласил Трамп.

"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал Зеленский.

О чем говорили Трамп, Зеленский и лидеры стран НАТО

Тем временем журналисты начали делиться инсайдами относительно содержания разговора.

Так, корреспондент Барак Равид, работающий с CNN, Axios и Channel 12 News, сообщил, что во время разговора Трамп признал, что Путин не хочет прекращения огня: он настаивает на заключении "всеобъемлющего мирного соглашения" – и Трамп, похоже, готов отказаться от этого своего требования как предпосылки для начала мирных переговоров.

"Президент Трамп заявил Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны. По словам источника, во время разговора Трамп сказал: "Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня", – написал журналист, добавив, что, по словам источника, "разговор был непростым".

По информации Барака Равида, сначала Зеленский около часа говорил с Трампом при участии Рубио и Уиткоффа, далее к разговору на полчаса присоединились выше перечисленные лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Интересно, что ранее журналист The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственный источник писал о якобы существовании предварительного соглашения о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина.

Кэррол также обратил внимание на еще одно поражение Трампа: встречу на Аляске в Москве восприняли как благословение от президента США на продолжение убийств украинцев на фоне "переговоров", которые РФ может затягивать сколь угодно долго.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором президент США заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе".

Однако Трамп был вынужден признать, что пока что "соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

