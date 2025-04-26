Путин должен доказать, что он действительно хочет мира, – Макрон после встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня. Киев стремится сотрудничать с США и европейскими партнерами, чтобы претворить это в реальность.

Видео дня

Теперь Россия должна доказать, что действительно хочет мира. Такое заявление Макрон сделал после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

"Очень положительный обмен мнениями сегодня с Президентом Зеленским в Риме. Прекратить войну в Украине – наша общая цель, которую мы разделяем также с президентом Трампом", – отметил президент Франции.

Он подчеркнул, что Зеленский четко подтвердил готовность Украины к безусловному прекращению огня. Теперь, по словам французского лидера, слово за российской стороной.

"Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский сегодня снова сказал мне об этом. Он хочет сотрудничать с американцами и европейцами по его внедрению. Теперь президент Путин должен доказать, что он действительно хочет мира", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Париж вместе с международными партнерами продолжит работать в рамках "коалиции добровольных", начатой в марте, для достижения не только прекращения огня, но и полного и продолжительного мира в Украине.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон после церемонии прощания с Папой Римским Франциском обсудили дальнейшие усилия по установлению мира. Перед похоронами у украинского лидера была встреча тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом.

26 апреля Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, умершим утром 21 апреля в возрасте 88 лет. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

В Риме президент Украины провел короткую встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом — это была их первая личная встреча после напряженного разговора в Вашингтоне два месяца назад, которая длилась около 15 минут. Затем они заняли свои места на площади Святого Петра, чтобы отдать Папе Римскому Франциску последнее уважение. В это время Зеленского тепло поздравили аплодисментами, что стало выразительным знаком поддержки Украины в условиях войны.

Сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!