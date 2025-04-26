Зеленский встретился наедине с Макроном после разговора с Трампом. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон после церемонии прощания с Папой Римским Франциском обсудили дальнейшие усилия по установлению мира. Перед похоронами у украинского лидера была встреча тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. Он также опубликовал фото со встречи между двумя президентами.

"Происходит сейчас: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон тет-а-тет по поводу дальнейших мирных усилий", – написал дипломат.

Затем президент Зеленский прибыл в резиденцию посла Великобритании в Италии, где у него проходит встреча с британским премьером Киром Стармером. Стороны обсуждают войну в Украине, дальнейшую помощь со стороны Великобритании и результаты встречи Зеленского с Трампом.

"У нас действительно была продуктивная встреча. Я не хочу рассказывать много подробностей, если это возможно, потому что были обсуждены чувствительные вопросы. Конечно, о том, как достичь мира, а также о том, какие были результативные встречи в Лондоне и Париже. И мы хотим продолжить такие встречи, чтобы достичь мира в Украине", – сказал сказал Зеленский журналистам во время встречи со Стармером.

Сегодня у Зеленского также должна быть встреча с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному".

Напомним, что 26 апреля Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, умершим утром 21 апреля в возрасте 88 лет. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

В Риме президент Украины провел короткую встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом — это была их первая личная встреча после напряженного разговора в Вашингтоне два месяца назад, которая длилась около 15 минут. Затем они заняли свои места на площади Святого Петра, чтобы отдать Папе Римскому Франциску последнее уважение. В это время Зеленского тепло поздравили аплодисментами, что стало выразительным знаком поддержки Украины в условиях войны.

Сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

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