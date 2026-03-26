Изменения почувствуют все: война на Ближнем Востоке запустила трансформацию мировой нефтяной отрасли

Глобальная энергетическая система вступает в фазу радикальной трансформации. Сочетание высоких цен, военных рисков и технологического скачка ведет к необратимому падению роли традиционной нефти – первые результаты адаптации станут заметными через год, а полностью она займет 2-3 года.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал ученый-экономист и маркетолог Игорь Липсиц. Он считает, что это такие изменения угрожают будущему российской экономикм.

Последствия роста цен на нефть

Затянувшийся период нестабильности запустил механизм, который экономисты называют demand destruction (разрушение спроса), отмечает Липсиц. Он отметил, что в странах Азии, которые остаются наиболее чувствительных к стоимости нефти, уже фиксируются критические изменения:

закрываются сети АЗС;

население вынужденно сокращает использование личного транспорта.

Экономист отмечает, что это является не мерами временной экономия, а началом масштабного исхода потребителей с нефтяного рынка.

"Сейчас будет очень сильно запущен процесс адаптации мировой экономики к новым уровням цен и новым рискам. Дело в том, что эта война сама по себе ограничила движение судов и, соответственно, вызвала скачок цен", – объясняет Игорь Липсиц.

Глобальная адаптация продлится до 3 лет

Война и угрозы танкерному флоту в ключевых экспортным маршрутах (в частности, Ормузском проливе) уже заставили мировых игроков пересмотреть оценку безопасности. Регион Персидского залива перестал считаться "тихой гаванью", поэтому мировое сообщество рассматривает различные способы выхода из ситуации:

альтернативные маршруты: форсированное строительство трубопроводов в обход опасных зон (например, из Саудовской Аравии через Израиль к Средиземному морю);

при цене выше $62 за баррель американские сланцевые компании получают мощный стимул для наращивания добычи, что в течение года может создать избыток предложения и обрушить цены ;

; ренессанс атомной энергетики: глобальный пересмотр отношения к АЭС (теперь их признают "зеленой" энергетикой);

(теперь их признают "зеленой" энергетикой); увеличение доли электрокаров и гибридных автомобилей на глобальном авторынке.

"Через год перестроится сама нефтянка, и она как бы избавится от этой угрозы", – прогнозирует эксперт.

Он считает, что адаптация к новым реалиям и перестройка логистики займер 2-3 года. Для РФ ситуация выглядит угрожающей в стратегической перспективе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте российская нефть впервые с начала войны подорожала выше Brent в Индии, достигнув около 121,65 доллара за баррель на фоне общего дефицита на мировом рынке. Отмечается, что это произошло из-за обострения на Ближнем Востоке и возобновления активных закупок Индией, что резко подняло спрос и цены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!