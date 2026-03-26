"Мы рассчитываем": у Путина сделали новое заявление о мирных переговорах и территориальных вопросах

В Кремле сделали новое заявление относительно мирных переговоров в войне с Украиной. Там отметили, что интерес к диалогу не исчез, а ключевой темой обсуждений для РФ остается территориальный вопрос.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ. Он добавил, что Москва надеется провести следующий раунд переговоров, как только это станет возможным.

Позиция РФ

В комментарии медиа Песков заявил, что публикации американских СМИ о якобы близости РФ к заключению мирного соглашения по Украине, как и утверждение о потере интереса после начала военной операции США и Израиля против Ирана, являются чушью.

"Нет, это абсолютно ложные выдумки, которые не соответствуют действительности. Нам действительно удалось сделать, в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров, определенное расстояние в сторону урегулирования. Но основные вопросы, представляющие критический интерес для российской страны, по-прежнему не были согласованы", – сказал кремлевский пресс-секретарь.

Из слов Пескова понятно, что "критическим интересом" для России по-прежнему остается украинский Донбасс и в этом вопросе страна-агрессор не получила "никаких подвижек".

"С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы как территориальный вопрос – это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор", – посетовал он.

В то же время Песков подчеркнул, что Кремль заинтересован в продолжении мирных переговоров.

"Это не означает, что Россия теряет интерес в переговорах, наоборот, сохраняем свою открытость, мы находимся в контактах с американцами и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства", – подчеркнул он.

Напомним, 22 марта в Майами (штат Флорида, США) состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций. Стороны сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена военнопленными.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что по итогам переговоров есть "продвижение в согласовании позиций" и "сужение круга нерешенных вопросов".

Как писал OBOZ.UA, днем ранее, 21 марта, состоялась первая встреча представителей Киева и Вашингтона. Тогда Умеров информировал, что команды "продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека". Отдельное внимание стороны уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!