Где смотреть Украина – Швеция: расписание трансляций стыкового матча ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в четверг, 26 марта, проведет полуфинальный стыковой матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва в номинально домашней игре в Испании встретятся с 42-й командой планеты Швецией.

Поединок состоится на стадионе "Сьюдад де Валенсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за игрой благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Испании будет организован на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Она начнет свое вещание за 85 минут до стартового свистка.

Две сине-желтые сборные трижды пересекались в товарищеским матчах и дважды играли друг с другом в финальных стадиях чемпионатов Европы. Украинцы выиграли оба официальных поединка с одинаковым счетом 2:1, а полную статистику смотрите на OBOZ.UA.

Напомним, что победитель пары поспорит за путевку на мундиаль с сильнейшим в дуэли Польша – Албания. Накануне противостояния со шведами наша команда представила новую форму.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

