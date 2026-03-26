Последний день тепла: синоптик дала прогноз на пятницу и предупредила о похолодании в Украине

В Украине завершается период аномально теплой мартовской погоды, уже в ближайшие дни ожидается похолодание. Пятница, 27 марта, станет последним относительно теплым днем перед сменой погодных условий.

Видео дня

Синоптики призывают воспользоваться теплом, ведь дальше температура начнет снижаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Все - на весенние улицы! Потому что завтра завершается особенно теплый период и скоро начнется похолодание", – говорится в сообщении.

По ее словам, в пятницу в Украине сохранится комфортная весенняя температура. Максимальные показатели воздуха составят от +12 до +18 градусов.

В то же время в некоторых регионах будет несколько прохладнее. В частности, на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине температура днем ожидается на уровне +8...+11 градусов.

Что касается осадков, то дожди возможны лишь местами в восточных областях. На большей части территории страны существенных осадков не прогнозируют.

В столице также сохранится теплая и сухая погода.

"В Киеве в пятницу какие-то серьезные осадки маловероятны, днем будет около +15 градусов", – уточнила Диденко.

Вместе с тем синоптики предупреждают об изменении погодной ситуации уже в ближайшее время. После короткого периода тепла в Украину постепенно придет похолодание.

"В дальнейшем еще теплые очаги будут пробовать задержаться, однако все же похолодание – не за горами", – подытожила синоптик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!