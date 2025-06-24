"Путь Украины в НАТО является необратимым": Рютте пообещал "важные решения" по итогам саммита в Гааге

Решения саммита НАТО в Гааге будут важными для Североатлантического альянса и для Украины. Они будут основываться на выводах саммита в Вашингтоне 2024 года, который определил необратимость Украины на пути к членству.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 24 июня, в Гааге. Перед началом Форума оборонной промышленности он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил с коротким совместным заявлением для прессы.

"Мы имеем важный саммит, включая решения по Украине, которые действительно основываются на решениях, принятых в Вашингтоне в прошлом году, где мы решили, что путь Украины в НАТО является необратимым. И мы строим этот мост сейчас, как мы говорим", – сказал Рютте.

Он напомнил, что союзники Украины в Европе и Канада уже в первом полугодии обязались выделить для Украины 35 млрд евро военной помощи, что уже превышает показатель 2024 года, в течение которого Украине была оказана поддержка на 50 млрд евро.

"Я не могу сейчас раскрывать все события саммита. Но можно наверняка предполагать, что в выводах после саммита будет важная речь об Украине, о поддержке Украины, в частности о продолжении финансовой поддержки. Это важно. Потому что то, что мы видели в течение нескольких прошлых недель, является неприемлемым", – заявил генсек.

Рютте добавил, что РФ осуществляет неизбирательные атаки против мирного населения Украины, "против людей, которые ведут повседневную жизнь, многие из них были убиты или получили серьезные ранения".

"Все это ужасно, и все мы мотивированы. Пожалуйста, поймите это. Я слышал от всех союзников намерение поддерживать вас сильными, поддерживать вас в борьбе, чтобы привести эту войну к устойчивому и прочному миру", – сказал генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник президент Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит НАТО. Там он провел встречу с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком Альянса Марком Рютте, а также выступил на Форуме оборонной промышленности.

Глава государства, в частности, заявил, что Украина может производить 8 млн дронов в год, но для этого не хватает финансирования. Сейчас потенциал украинского оборонного производства превышает 44 млрд долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Украина стала одной из самых современных стран мира в сфере БПЛА и ракет. В то же время она призвала не недооценивать Россию, которая пытается не отставать в этих знаниях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!