"Мы можем производить 8 млн дронов ежегодно, но": Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий в Нидерландах. Видео

Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но для этого не хватает финансирования. В то же время с изготавливаемым оружием она сможет стать частью безопасной Европы.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 июня на форуме оборонных индустрий НАТО в Нидерландах. "Наши приоритеты четкие. Наше совместное производство вооружения и реальные ограничения на те компании, которые сотрудничают с Россией, через санкции и другие ограничительные меры", – сказал он.

Ключевые вопросы сейчас – по оборонному производству, добавил Зеленский. Это, во-первых, инвестиции и технологии.

В частности, потенциал украинского оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов – это почти "тысяча военных средств, от артиллерии до передовых средств, дронов, передовых способов ведения войны, ракет".

"Но около 40% этого потенциала нет надлежащего финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 миллионов дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество", – сказал украинский лидер.

Россия, продолжил Зеленский, использует не только свои нефтяные доходы для войны, но и ресурсы Северной Кореи и Ирана, а также имеет коррумпированные связи с другими странами.

"Поэтому наша объединенная солидарность – лучший ответ на российскую военную сеть. Если мы открыты к различным формам сотрудничества в оборонном секторе, включая наш опыт и достижения с теми, кто помогает нам больше всего, мы должны быть лидерами в беспилотной отрасли, ударных дронах и в дронах-перехватчиках, и продолжать работать с производством традиционного оружия, учитывая те уроки, которые мы получили от этой войны", – сказал президент Украины.

Он призвал совместно с Украиной увеличить инвестирование в производство оружия, ведь все производимое оружие "станет частью сильной Европы и ее системы безопасности".

"В этом контексте мы приглашаем Европейскую инициативу безопасности, которая включает 150 млрд евро на оборонную промышленность, и мы надеемся, что эта программа будет активно использоваться как следующий ресурс поддержки нашей общей безопасности. Важно, что Украина – равноправный партнер в этой программе", – заявил президент.

Зеленский также заявил, что пока нет признаков того, что РФ хочет остановить войну.

По словам главы государства, российский диктатор Владимир Путин связывает войну со своим пребыванием у власти.

"Россия отвергает все мирные предложения, включая те, которые поступают от Соединенных Штатов. Путин думает только о войне. Это факт. Возможно, он связывает свое политическое выживание с его осуществлением продолжать убийства. Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить. Наша разведка это подтверждает", – рассказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Россия планирует новые военные операции на территории стран НАТО:

"Мы должны остановить Путина сейчас в Украине, но надо понять, что его цель – за пределами Украины".

Он также поддержал увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% от ВВП.

"Европейские страны должны увеличить оборонные расходы. Мы верим, что 5% ВВП – это надлежащий уровень. Европейский уровень может помочь разрушить российские иллюзии, что война с Европой может им дать что-то. Мы должны остановить иллюзию и мы должны уничтожить российскую военную способность. Мы должны снимать российскую способность продолжать войну с Украиной. Лучше всего, сдержать Россию в том, где война уже началась", – призвал украинский лидер.

Он также выразил благодарность "каждой стране, каждому лидеру, который уже решил внести свой вклад в оборонные расходы, чтобы поддержать Украину".