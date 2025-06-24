'3,5 года назад не было ничего': фон дер Ляйен на саммите НАТО отметила прогресс Украины в производстве вооружений. Видео

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина стала одной из самых передовых стран мира в области дронов и ракет. Впрочем, по ее словам, страна-агрессор Россия пытается не отставать и партнерам не стоит недооценивать это.

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Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала во вторник, 24 июня, на Форуме оборонных индустрий НАТО в Нидерландах. "Я должна сказать, как и все остальные, я глубоко поражена тем, как Украина, в течение войны за ее употребление, развивала военную индустрию, дроны и баллистику с нуля, ведь 3,5 года назад не было ничего. И это в течение войны", – сказала она.

Председатель Еврокомиссии добавила, что украинцы – "экстремально инновационные", однако в Киеве объясняют, что Россия учится вслед за Украиной.

"Они научились, потом Россия научилась. Поэтому, я думаю, что Украина является самой современной, что касается дронов, сейчас в мире, но Россия также имеет эти знания. Мы не должны недооценивать это", – предостерегла политик.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что "наш инновационный офис в Киеве находится именно там, где мы узнаем у Киева, что это такое".

Кроме того, сказала она, в ЕС также достаточно талантливых людей и "суперстартапов".

"Мы имеем замечательные стартапы, мы имеем талантливых людей, фантастические умы здесь, в Европейском Союзе, с супер-стартапами. Но потом мы видим, что это развитие является сложным. В ЕС недостаточно доступа к капиталу, а иногда и громоздкие процедуры на едином рынке, который не является достаточно единым", – подытожила председатель Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу Нидерланды, на саммит НАТО. Он провел встречу с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком Альянса Марком Рютте, а также выступил на форуме, посвященном ВПК.

В своем выступлении Зеленский, в частности, заявил, что Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но для этого ей не хватает финансирования. Сейчас потенциал украинского оборонного производства превышает 44 млрд долларов – это почти тысяча военных средств.

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