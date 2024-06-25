'Процесс состоит из двух частей': эксперт объяснил, что Украине осталось сделать для вступления ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский Союз состоит из двух частей. Первая – работа по соответствию Копенгагенским критериям, вторая – переговоры с отдельными странами. Позитивным моментом является то, что украинское общество не расколото, как до 2014 года, и в целом настроено на евроинтеграцию.

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Об этом OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. В ответ на вопрос о том, что Украине осталось сделать для вступления в ЕС, он указал, что процесс вступления состоит из двух частей.

"Первая часть – это соответствовать Копенгагенским критериям, то есть на уровне ЕС, чтобы наша система была совместима с ЕС и так далее, это одно, это большие реформы, о которых мы говорили. Второй момент – это переговоры с отдельными странами, и они будут не менее тяжелыми, а возможно даже более тяжелыми", – рассказал политолог.

В частности, Венгрия, по всей видимости, будет "в эту рамку зажимать вопрос венгерского меньшинства", говорит Александр Леонов.

"И они даже это не скрывают и говорят, что это будет. Очевидно, Украине нужно будет заходить в какие-то компромиссные моменты. Поляки, очевидно, будут задавать вопросы не только о зерне, чего боятся украинские дальнобойщики, которых они видят как конкурентов, которые могут разрушить польский, по существу, если не монополию на европейском рынке, то привилегированные положения и так далее", – сказал эксперт.

По его словам, в этих вопросах "надо будет очень стараться и быть настойчивыми, принципиальными", но в то же время понимать: где возможно, все же "отступить, потому что вопрос вступления в ЕС – это вопрос выживания страны".

Главное, говорит Александр Леонов, что украинское общество сейчас не расколото, как когда-то.

"Львиная доля, где-то порядка 75-80 процентов выступает за вступление в ЕС и вступление в НАТО. Помним, что до 2014 года это было, вообще если 50 процентов в ЕС и где-то 35-40% за союз с Россией, это было большой проблемой", – отметил политолог.

Сейчас этой проблемы нет, говорит он:

"Общество объединено, и важно, что фактически здесь не нужно власти, правительству преодолевать какие-то недоразумения, объяснять и так далее, общество настроено".

Очевидно, у каждого общества есть моменты, привязывающие страну к прошлому, добавил Александр Леонов.

"Собственно, и Польша, и Хорватия имеют свои, например, очень сложное отношение к ЛГБТ-сообществу и так далее, что является определенной проблемой в продвижении к европейским стандартам. Но тем не менее это не помешало им вступить в ЕС. Я думаю, так будет и с Украиной. Да, нам придется соответствовать новым критериям", – прогнозирует эксперт.

Вероятно, Украина будет вступать в уже обновленный ЕС, "где, возможно, не будет у стран права вето, будет приниматься решение большинством голосов, и, возможно, у ЕС будет уже объединенная оборонная политика и так далее".

"Но, тем не менее, будем вступать, меняясь и меняя Европейский Союз", – рассказал Александр Леонов.

Копенгагенские критерии были определены в июне 1993 года Европейским советом на заседании в Копенгагене.

Право каждой европейской страны, признающей положения Соглашения об образовании ЕС, вступать в блок признается после выполнения ряда требований по трем критериям: политический – (демократия, верховенство права, соблюдение прав человека и защита прав меньшинств), экономический – (действенная рыночная экономика) и членский (признание политических, экономических и монетарных целей ЕС).

В то же время, ЕС оставляет за собой право определять момент, когда будет готов принять новых членов.

Как писал OBOZ.UA, ранее ЕС объявил, что переговоры по вступлению Украины в блок начнутся 25 июня. Аналогичные переговоры начнутся с Молдовой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это будет день, к которому Украина шла в течение десятилетий. На днях он подписал указ о составе делегации: ее возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Интересно, что переговоры о вступлении в ЕС будут проходить по новой модели. Соглашение содержит 35 разделов, по каждому будет создана делегация. Пока не будет закрыт предыдущий, переговоры по следующему разделу не открываются.

Как считает президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий, наиболее реалистичным сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина установила рекорд, совершив путь от заявки на членство в ЕС до начала переговоров чуть более двух лет.

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