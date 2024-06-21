Переговоры о вступлении Украины в ЕС проведут по новой модели: что изменится

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе новой модели. Она предполагает кластерный подход, который до этого почти никто его не испытывал.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона "Единые новости". Он рассказал, в чем состоит эта новая модель вступления в ЕС.

Как пояснил Жовква, соглашение о присоединении Украины к Европейскому Союзу содержит 35 глав, по каждой из них будет создана делегация. По стандартной схеме открывается одна из глав и пока она не будет закрыта, переговоры по другой главе не открывают.

Но к Украине применят новую модель с кластерным подходом.

"Будет применен кластерный подход, который к нам почти никто не испытывал. Согласно ему одновременно могут открываться переговоры по нескольким главам, так называемые кластеры. И, надеемся, что первый кластер уже будет открыт вскоре", - сказал Жовква.

Он напомнил, что принятие 21 июня Советом ЕС переговорной рамки для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз – последний бюрократический шаг Брюсселя, который дал зеленый свет началу фактических переговоров о вхождении Украинского государства в ЕС.

"Следующий шаг – это 25 июня, проведение межправительственной конференции, когда, собственно, и начнутся переговоры", – пояснил замруководителя ОП.

На конференции от Украины будет официальная переговорная делегация, и будет переговорная делегация от Европейского Союза.

"Это непременный атрибут начала переговоров. Будет уведомлено о переговорной рамке Европейского Союза, будет зачитано соответствующее вступительное заявление со стороны ЕС. Свое заявление объявит и делегация Украины. Это и будет начало переговоров о вступлении. А дальше – сами переговоры", – рассказал Жовква.

Он также спрогнозировал, что переговоры по некоторым главам могут быть достаточно интенсивными.

"Мы видим, как некоторые государства-члены ЕС реагируют на некоторые экономические активности Украины. Но важно зафиксировать, что с сегодняшнего дня путь Украины в Европейский Союз уже необратим", - акцентировал Жовква.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейский Союз принял решение25 июня начать переговоры по вступлению Украины в блок. Это означает фактический старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, на которых будут проработаны все технические детали процесса. Подобные переговоры официально начнутся и с Молдовой.

Соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию по странам, где часть территории не находится под контролем государства.

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