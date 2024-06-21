Утвердил Зеленский: кто вошел в делегацию для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 21 июня подписал указ, которым утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о вступлении в блок. Ее возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Указ опубликован на сайте Офиса президента. Документ также регламентирует утверждение директив для переговоров с ЕС.

Согласно приказу президента, в состав делегации вошли глава ОП Андрей Ермак и его заместители Ирина Мудра и Игорь Жовква, заместитель председателя департамента ОП по вопросам евроинтеграции Мария Марченко, первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель главы МИД Евгений Перебийнис, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Полный состав делегации:

Стефанишина Ольга Витальевна – Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, глава делегации – главный переговорщик

Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины

Корниенко Александр Сергеевич – Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (по согласию)

Бережная Татьяна Васильевна – заместитель Министра экономики Украины

Бегун Надежда Валерьевна – заместитель Министра экономики Украины

Вернер Игорь Евгеньевич – Председатель Государственной службы статистики Украины

Высоцкий Тарас Николаевич – первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Воробей Светлана Ивановна – заместитель Министра финансов Украины

Виталий Александрович – заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Гринчук Светлана Васильевна – заместитель Министра энергетики Украины

Деркач Сергей Анатольевич – заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Драганчук Юрий Олегович – заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции

Жовква Игорь Иванович – Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины

Ильков Александр Михайлович – генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины

Ионан Валерия Эдуардовна – заместитель Министра цифровой трансформации Украины по европейской интеграции

Утка Тарас Андреевич – заместитель Министра экономики Украины – Торговый представитель Украины

Кириленко Павел Александрович – Председатель Антимонопольного комитета Украины

Кондратов Виталий Зиновьевич - заместитель Министра экономики Украины

Кудрявец Евгений Владимирович – первый заместитель Министра образования и науки Украины

Кузе Владимир Викторович – заместитель Министра экономики Украины

Либанов Максим Александрович – член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Марченко Мария Васильевна – заместитель Руководителя Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины

Мудрая Ирина Романовна – Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины

Немчинов Олег Николаевич – Министр Кабинета Министров Украины

Николайчук Сергей Анатольевич – заместитель Председателя Национального банка Украины (по согласию)

Перебийнис Евгений Петрович – заместитель Министра иностранных дел Украины

Постоловская Ирина Александровна – заместитель Министра социальной политики Украины по европейской интеграции

Сергеев Алексей Алексеевич – заместитель Министра внутренних дел Украины

Слободниченко Марина Константиновна – заместитель Министра здравоохранения Украины по европейской интеграции

Соболев Алексей Дмитриевич – заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Стрелец Руслан Александрович – Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Сугак Людмила Петровна – заместитель Министра юстиции Украины по европейской интеграции

Улютин Денис Валерьевич – первый заместитель Министра финансов Украины

Ченцов Всеволод Валерьевич – представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии

Яременко Игорь Александрович – заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

Своим указом Зеленский также поручает правительству сформировать и утвердить персональный состав рабочих групп по подготовке переговорных позиций Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейский Союз принял решение 25 июня начать переговоры по вступлению Украины в блок. Это означает фактический старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, в ходе которых будут проработаны все детали процесса.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе новой модели. Она предполагает кластерный подход, который до этого почти никто его не испытывал.

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