МИД: Украина установила рекорд по скорости пути от заявки на вступление в ЕС к переговорам

Украина установила рекорд, пройдя путь от заявки на членство в Европейском Союзе до начала переговоров за два года. Это быстрее, чем любая другая страна-кандидат в истории.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 21 июня. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства. Глава МИД поприветствовал одобрение членами Евросоюза переговорных рамок о вступлении Украины и назвал этот день "великим днем" для Украины, ЕС, а также для Молдовы.

Он подчеркнул, что путь нашего государства к этому проходил через революции и полномасштабную войну.

"Украина усердно выполняла все требования и внедряла критические реформы для приближения этого исторического дня. Мы достигли этого даже в условиях полномасштабной войны за свое выживание", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что действующим членам ЕС даже в мирное время понадобилось больше времени для выполнения всех условий для начала переговоров о вступлении.

К примеру, Эстония прошла этот путь за 3 года (1995 – заявка, 1998 – начало переговоров), Кипру понадобилось 8 лет (1990 – заявка, 1998 – начало переговоров), Венгрии – 4 года (1994 – заявка, 1998 – начало переговоров), Латвии и Литве потребовалось 5 лет (1995 – заявка, 2000 – начало переговоров).

Кулеба также подчеркнул, что как член Европейского Союза Украина "будет укреплять безопасность и процветание для всех европейцев, а также реализует нашу общую мечту жить на континенте свободы, процветания и мира".

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС принял решение 25 июня начать переговоры по вступлению в блок Украины. Это означает фактический старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, в ходе которых будут проработаны все детали процесса. Подобные переговоры официально начнутся и с Молдовой.

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