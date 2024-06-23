Не в ближайшие 5 лет: дипломат озвучил прогноз касательно сроков вступления Украины в ЕС

Наиболее реалистичным сроком вступления Украины в Европейский Союз является 2030 год. До этого времени должны быть завершены переговоры о присоединении нашего государства к блоку.

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Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий. Он сослался на сообщения, которые сейчас поступают из ЕС.

"Я не люблю ставить временные рамки вступления Украины в ЕС. Впрочем, от поступающих из ЕС сообщений можно сделать вывод, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз будут завершены в 2030 году. Есть статистика того, сколько времени страны проходили подготовительное период до вступления в ЕС", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что рекордсменами являются Финляндия, Швеция и Австрия. В то же время в некоторых странах переговоры о вступлении в ЕС продолжались годами. Именно поэтому, по его мнению, более реалистичной датой для Украины является 2030 год, однако, отметил Хандогий, это лишь прогнозы.

Дипломат подчеркнул, что Украина должна много работать во время переговоров по вступлению в ЕС.

"Я думаю, что это будет большая ошибка, если мы сейчас будем определять сроки окончания переговоров о вступлении Украины в ЕС. Нас ждет очень много работы. Нам нужно начать двигаться в этом направлении и не торопиться", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина установила рекорд, пройдя путь от заявки на членство в Европейском Союзе до начала переговоров чуть более чем за два года. Это быстрее, чем любая другая страна-кандидат в истории, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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