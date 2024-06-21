ЕС официально объявил дату начала переговоров о вступлении Украины

Европейский Союз (ЕС) принял решение 25 июня начать переговоры о вступлении в блок Украины. Аналогичные переговоры официально начнутся и с Молдовой.

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Об этом официально сообщило Бельгийское председательство в Совете ЕС. "Совет ЕС принял общие позиции, в т.ч. касательно рамок для переговоров о вступлении Украины Молдовы. Это открывает путь для начала переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", – говорится в сообщении.

Речь идет о "принципиальном согласии 27 стран" на переговоры. Решение официально утверждено на министерской встрече 21 июня. Однако в Нидерландах потребуется еще и одобрение парламента.

Это означает фактический старт переговоров о вступлении Украины в ЕС 25 июня. Конец июня уже продолжительное время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции.

Главы государств и правительств Европейского Союза подготовили почву для таких переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой еще в середине декабря 2023 года. Но Венгрия до сих пор тормозила формальное начало переговоров с Украиной, считая, что условия якобы не выполнены.

Впрочем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже официально заявляла, что Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии. "Украина выполнила все шаги, которые мы прописали, которые мы сформулировали. И потому мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже к концу этого месяца" – говорила она.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию относительно стран, где часть территории не находится под контролем государства.

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