'День, к которому Украина шла десятилетиями': Зеленский рассказал о последних приготовлениях к переговорам с ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что 25 июня, когда должны начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС, станет днем, в который украинское государство шло в течение десятилетий. По его словам, Украину теперь не сбить с пути в объединенную Европу.

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил в вечернем видеообращении 24 июня, опубликованном в официальном Telegram-канале президента. Он отметил, что сейчас продолжаются последние приготовления "к завтрашнему чрезвычайно вескому, историческому событию".

"Должны начаться фактически уже переговоры между Украиной и Евросоюзом по вступлению. День, в который Украина шла в течение десятилетий. И вот сейчас мы делаем это реальностью", – сказал Зеленский.

Он добавил, что теперь путь Украины в ЕС неотвратим:

"Украину уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным!"

Как сообщал OBOZ.UA:

– Евросоюз принял решение 25 июня начать переговоры о вступлении Украины в блок. Аналогичные переговоры начнутся и с Молдовой.

– 21 июня Зеленский подписал указ, которым утвердил состав делегации для участия в переговорах о вступлении в ЕС. Ее возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– Переговоры будут проходить по новой модели. Соглашение содержит 35 глав, по каждой будет создана делегация. По стандартной схеме открывается одна из глав и пока она не будет закрыта, переговоры по другой главе не открывают.

– Президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий наиболее реалистичным сроком вступления Украины в ЕС считает 2030 год.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд, совершив путь от заявки на членство в ЕС до начала переговоров чуть более чем за два года.

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