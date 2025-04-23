Противостоять Трампу: досрочное голосование на канадских выборах побило рекорд

В последние четыре дня, в том числе на пасхальные выходные, в Канаде работали избирательные участки по всей стране – люди досрочно голосовали на парламентских выборах. По официальным данным, уже около четверти имеющих право голоса канадцев проголосовали – это рекордные данные для досрочного голосования в стране.

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Об этом сообщила центральная избирательная комиссия страны Elections Canada. По их подсчетам, уже проголосовало 7,3 миллиона канадцев, что на 25% больше, чем на предыдущих выборах 2021 года.

Работники избирательных участков рассказывают о длинных очередях к участкам. Только в прошлую пятницу проголосовали два миллиона канадцев.

Голосование по почте также продолжается: более 754 тысяч канадцев по почте вернули свои бюллетени в Elections Canada с отданными голосами. Причем в 2021 году за весь срок голосования по почте проголосовало только 660 тысяч. избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последним опросам, либералы имеют преимущество на 5 пунктов основной оппозиционной Консервативной партии.

За последние дни лидер либералов Марк Карни провел предвыборный митинг на Острове Принца Эдуарда и в Квебеке, тогда как лидер консерваторов Пьер Пуальевр провел митинг в Вогане, пригороде Торонто.

"Пьер Пуальевр не планирует противостоять президенту Трампу", – обвинил Карни своего оппонента на предвыборном митинге. Он позиционирует свою партию как лучший вариант борьбы с президентом США и его пошлинами.

Напомним, что в рамках своей торговой войны президент США ввел общие 25% пошлины на товары из Канады. Также страна пострадала от глобальных тарифов США на сталь, алюминий и автомобили. Причем этот фронт войны был объявлен из-за несогласия Канады стать 51 американским штатом, как предлагал Трамп.

Еще в марте премьер Канады Марк Карни сообщил о роспуске парламента. Соответственно, в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Они назначены на 28 апреля.

Ранее, на фоне продолжающегося противостояния Соединенных Штатов с Канадой, Марк Карни призвал свою страну " резко снизить зависимость от США ". Очевидно, что "США больше не является надежным партнером", сказал он, добавил, что у Канады "будут фундаментально другие отношения с Соединенными Штатами".

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