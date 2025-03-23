Новый премьер Канады инициировал роспуск парламента и досрочные выборы: когда они состоятся

В воскресенье, 23 марта, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы в стране пройдут уже 28 апреля.

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Об этом политик сообщил в соцсети Х. Согласно избирательным правилам Канады, федеральная кампания должна продолжаться от 37 до 51 дня.

"Я только попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить сильнейшую экономику в G7. Мы должны иметь дело с тарифами на пошлину президента Трампа. Канадцы заслуживают выбора в отношении того, кто должен руководить этими усилиями для нашей страны", – говорится в сообщении.

Подробности

День выборов в стране должен приходиться на понедельник, за исключением нескольких случаев. Соответственно, если премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выборах в воскресенье, то 28 апреля станет 37 днем избирательного периода.

Ранее сообщалось, что известный канадский законодатель Чарли Ангус продолжает призывать к бойкоту американских продуктов и поездок в Америку. Многолетний депутат от Онтарио заявил, что не будет баллотироваться на следующих федеральных выборах, но будет продолжать кампанию, чтобы "сплотить общественность" против торговой войны, которую ведут США по Канаде.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп снова пригрозил Канаде. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

Трамп с начала марта ведет торговую войну против Канады, потому что хочет видеть эту страну американским штатом, но не имеет поддержки среди канадцев.

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