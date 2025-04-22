Либералы против Консерваторов: рейтинг политических партий Канады за неделю до выборов

Уже меньше чем через неделю в Канаде состоятся парламентские выборы. По состоянию на сейчас, 30-й день 36-дневной федеральной избирательной кампании, либералы опережают консерваторов, о чем свидетельствуют данные опроса.

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Об этом сообщает CTV News. Компания Nanos Research, исследующая общественное мнение, 17, 19 и 20 апреля опрашивала канадцев и выяснила, что Либеральная партия Канады во главе с премьером Марком Карни имеет почти 44% поддержки.

Приблизительно на восемь пунктов от либералов отстают консерваторы – Консервативная партия Канады имеет 36,3% поддержки.

Новая демократическая партия имеет 11%, за ней следует Квебекский блок – почти 6%, Зеленая партия Канады – почти 3%, а Народная партия Канады – почти 1%.

В региональном разрезе либералы опережают остальные партии повсюду, кроме прерий (провинции Альберта, Саскачеван и Манитоба – Ред.), где доминируют консерваторы.

Напомним: 23 марта премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы в стране состоятся уже 28 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер либералов Канады, действующий премьер страны Марк Карни обнародовал предвыборную платформу своей партии. На выборы Либеральная партия Канады идет с программой, в которой сделан акцент на новых оборонных расходах и укреплении страны против экспансионистского видения американского президента Дональда Трампа.

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