'США больше не является надежным партнером': премьер Канады анонсировал перевод торговых отношений 'в другое место'

На фоне продолжающейся торговой войны Соединенных Штатов с Канадой премьер-министр последней Марк Карни заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Однако канадский премьер не ожидает от таких переговоров каких-либо сдвигов и призывает свою страну "резко снизить зависимость от США".

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По его словам, действия Трампа "требуют широкого пересмотра отношений в сфере безопасности и торговли с США". Когда состоятся переговоры, неизвестно – премьер Канады сказал лишь, что в Белом доме согласовывают будущий разговор Карни и Трампа.

"Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Вполне возможно, что, благодаря переговорам, мы сможем восстановить элемент доверия, но возвращения назад не будет. Будут фундаментально другие отношения с Соединенными Штатами", – подчеркнул канадский чиновник.

Он заявил, что правительство Канады будет "бороться с пошлинами США с помощью собственных торговых мероприятий", но не уточнило, какими именно.

"Нам нужно сделать, что раньше считалось невозможным – перевести наши торговые отношения в другое место. И нам нужно сделать это с невиданной скоростью", – добавил Карни.

Премьер предупредил канадцев, что в торговой войне "нет серебряной пули, нет быстрого решения".

Более конкретный ответ Канады, как пообещал Карни, прозвучит после 2 апреля, когда в США объявят следующие шаги, а сейчас "нет смысла опускать руку и говорить, что мы собираемся делать дальше".

Канадский премьер пояснил, что стратегия США сосредоточена на пяти ключевых секторах – автомобилях, лесоматериалах, стали, полупроводниках и фармацевтике. Ее смысл в "репатриации как можно больше этой деятельности" в Америку, однако правительство Канады имеет "ряд мер, которые можно принять в ответ".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп с начала марта ведет торговую войну против Канады. Недавно президент США снова пригрозил этой стране. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

Напомним, что известный канадский законодатель Чарли Ангус призывает к бойкоту американских продуктов и поездок в Америку, потому что "Канада никогда не поцелует перстень того гангстера".

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